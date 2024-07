Guerdat rêve d'une nouvelle médaille d'or olympique

Steve Guerdat dispute ses 6es Jeux. L'effervescence avant Paris 2024 est la même que lors de sa 1re olympique en 2004 à Athènes. Le rêve d'une nouvelle médaille d'or est plus que jamais vivant.

Le cavalier de 42 ans ne cache pas ses attentes à l'approche des Jeux: "Je ne suis jamais allé aux Jeux olympiques avec une équipe aussi forte que maintenant à Paris. Et de loin! Tout autre résultat qu'une médaille serait une déception", souligne-t-il.

Alors que Martin Fuchs commence par lâcher que "le grand objectif est une médaille" et que Pius Schwizer enchaîne avec un "nous espérons une médaille", Guerdat n'hésite pas à parler d'"or avec l'équipe". Et il ajoute même plus tard "l'or en individuel". Tous trois sont en selle de chevaux de classe mondiale avec Dynamix (Guerdat), Leone Jei (Fuchs) et Vancouver (Schwizer).

"Toujours une part d'inconnu"

"J'ai une grande chance à Paris, mais le sport a toujours une part d'inconnu", tempère Guerdat. Le nouveau format olympique depuis Tokyo, où l'on repart à zéro chaque jour et où les résultats de la veille ne comptent plus, ouvre complètement le champ des possibles. De plus, il n'y a pas de résultat biffé dans le concours par équipe. Un refus d'un cheval, et tout s'écroule.

ats/bur