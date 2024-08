Gaby Andersen Schiess termine le marathon à bout de forces en 1984

RTSsport vous propose de plonger dans la grande histoire olympique à travers des témoignages d'anciens médaillés, des moments inoubliables, des anecdotes...

À 39 ans, Gabriela Andersen-Scheiss représente la Suisse lors du marathon des Jeux olympiques de Los Angeles, en 1984. C'est la première fois que les femmes sont autorisées à participer à cette épreuve. Jusqu'alors, elles ne pouvaient pas concourir dans les courses de plus de 1500 mètres.

En plein mois d'août et sous une chaleur écrasante, elle rate le cinquième et dernier ravitaillement d'eau. Déshydratée et victime d'un coup de chaleur, elle pénètre en titubant dans le stade, s'arrêtant parfois et se tenant la tête. 20 minutes après la championne olympique, l'Américaine Joan Benoit.

Il lui faut 5 minutes et 44 secondes pour parcourir le dernier tour du stade, sous les encouragements de la foule, et sous les regards attentifs des médecins. Ils constatent qu'elle transpire encore, ce qui est bon signe, et la laissent terminer sa course. S'ils la touchent avant la ligne d'arrivée, elle sera disqualifiée. Elle franchit finalement la ligne en tombant dans les bras des médecins, et se classe 37e.

