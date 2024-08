Faulkner surprend les favorites Vos et Kopecky, Rüegg 7e

Grosse surprise sur la course en ligne des JO de Paris! La victoire est revenue à l'Américaine Kristen Faulkner, devant la Néerlandaise Marianne Vos et la Belge Lotte Kopecky. La Zurichoise Noemi Rüegg a de son coté terminé à une excellente 7e place.

Pendant de longues minutes, Marianne Vos et la Hongroise Blanka Vas ont mené la course. Derrière elles, Lotte Kopecky et Faulkner ont tout donné pour recoller. L'Américaine n'a pas perdu de temps et a immédiatement attaqué, alors que ses trois camarades se sont regardées sans réagir. L'Alaskaine a alors tout donné pour s'envoler et signer la plus belle victoire de sa carrière.

Dans le camp helvétique, Noemi Rüegg a réussi une superbe course. La Zurichoise de 23 ans est parvenue à se glisser dans le bon groupe, parmi les meilleures coureuses de la planète, avant de lâcher dans la dernière montée de Montmartre à 10 km du but. Elle a finalement pris une excellente 7e place à 2'04 de son ordinaire coéquipière au sein de l'équipe EF-Education.

Course en ligne, dames: un contre gagnant de Kristen Faulkner (USA) lui offre le titre olympique, Vos (NED) et Kopecky (BEL) sur le podium / Jeux olympiques / 3 min. / aujourd'hui à 18:10

Elise Chabbey piégée par une chute

Elise Chabbey était dans le bon groupe jusqu'à 48 km de l'arrivée. Seulement, une chute de l'Américaine Chloe Dygert juste devant elle a entraîné la Genevoise à terre.

Ce coup du sort est arrivé au pire moment, puisque le groupe vainqueur s'est détaché dans l'enchaînement, piegeant notamment la Néerlandaise Demi Vollering et la Française Juliette Labous. La Suissesse a finalement terminé au 18e rang à 5'00.

"J'ai chuté au pire moment, au bas de Montmartre quand c'est parti, a expliqué la Genevoise, qui va disputer le prochain Tour de France. Le changement de vélo a pris des plombes et après c'était compliqué de revenir. Heureusement que Noemi devant a fait une belle course, mais j'avais de bonnes jambes et ça fait ch...".

Course en ligne, dames: la Genevoise Elise Chabbey victime d'une chute / Jeux olympiques / 53 sec. / aujourd'hui à 13:15

ats/btro