Emmanuel Macron proclame l'ouverture des Jeux

Les JO 2024 sont officiellement ouverts! Président de la République française, Emmanuel Macron a proclamé l'ouverture de ces Jeux à 22h54, sous une pluie battante.

"Je proclame ouverts les Jeux de Paris célébrant la XXXIIIe olympiade des temps modernes", a déclaré selon la formule rituelle le président français sur l'esplanade du Trocadéro, aux côtés du patron du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, et devant 85 chefs d'État et de gouvernement.

En sortant pour la première fois le défilé des athlètes et la cérémonie d'ouverture d'un stade, les organisateurs avaient l'ambition de casser les codes, de réinventer le genre d'un exercice qui pouvait paraître poussiéreux, tout en respectant le rituel olympique jusqu'à l'allumage final de la flamme prévu en fin de soirée dans le jardin des Tuileries. Le metteur en scène Thomas Jolly, a bâti un spectacle en immersion dans la Ville-Lumière dont il a fait une scène globale.

6'800 athlètes présents

Selon les organisateurs, 6.800 sportifs étaient prévus sur les 85 embarcations. Ceux qui sont venus ont conservé leur enthousiasme, souvent protégés par des capes, saluant les berges et profitant d'un lent travelling de six kilomètres, au pied des monuments les plus emblématiques de Paris: Notre-Dame et sa flèche restaurée après l'incendie de 2019, le Louvre, les Tuileries, la Concorde, le Grand-Palais puis la Tour d'Eiffel.

Sur les lieux mêmes où, dans ces Jeux qui se targuent d'être les premiers paritaires de l'histoire, certains tenteront dès samedi de décrocher l'or: des épreuves comme le tir à l'arc, le beach-volley ou l'escrime, seront organisées sur ces sites de cartes postales.

ats/tzing