Donghua Li gagne l’or pour la Suisse car interdit de participation avec la Chine

Donghua Li est né en 1967 à Chengdu, en Chine. Il intègre l'équipe de gymnastique nationale chinoise à 16 ans. En 1988, il rencontre et se marie avec une Lucernoise. Cette union déplait à la Fédération chinoise de gymnastique, qui le renvoie de l'équipe nationale.

L'année suivante, il quitte son pays pour s'installer en Suisse. Durant les cinq années suivantes, il est interdit de compétition internationale sous le drapeau chinois. Il doit attendre 1994 pour obtenir la naturalisation suisse et représenter son nouveau pays d'adoption.

Il gagne la médaille d'or aux championnats du monde de 1995 au cheval d'arçon, sa discipline de prédilection. Un an plus tard, aux Jeux olympiques d'Atlanta, il ramène à la Suisse sa première médaille en gymnastique depuis 1952. En 2016, aux JO de Rio, il se déguise en vieillard et réalise une performance lors du gala qui célèbre la fin des épreuves de gymnastique.

