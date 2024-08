Ditaji Kambundji en demi-finales du 100m haies

Dominic Lobalu est passé par tous les états d'âme lors des séries du 5000m. D'abord éliminé après une chute dans la dernière ligne droite, le champion d'Europe du 10'000m a été repêché pour la finale de samedi (19h50).



"C'est un sentiment horrible, a reconnu après la course au micro de la RTS celui qui doit courir pour l'équipe des réfugiés aux JO puisqu'il n'a pas de passeport suisse. Un Français s'est décalé et j'ai attrapé son pied. Tout s'est passé très vite." Les huit premiers de cette course ont logiquement pu valider leur ticket pour la finale. Mais par bonheur, quatre athlètes ont eu droit à un repêchage, dont le coureur du LC Brühl.

Dans l'autre série, cela n'a pas passé pour Jonas Raess. Le Zurichois de 30 ans a fini 12e de sa course en 13'55''04. Il fallait être dans les huit premiers et le 8e qualifié a coupé la ligne en 13'52''62.