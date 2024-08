Ditaji Kambundji éliminée en demi-finale du 100m haies

Ditaji Kambundji a manqué son affaire en demi-finale du 100m haies aux JO de Paris. La Bernoise de 22 ans passe à la trappe avec un chrono de 12''68. Cinquième de la deuxième des trois demi-finales, elle n'a pas été repêchée au temps.

Auteure du 15e temps des séries en 12''81, Ditaji Kambundji s'est certes montrée plus rapide vendredi en début d'après-midi dans le Stade de France. Mais la vice-championne d'Europe 2024, qui a porté son record de Suisse à 12''40 cette année, aurait dû courir en 12''51 pour faire partie des huit finalistes.

"J'ai commis des petites fautes par-ci par-là. Rien de grave, mais on ne peut pas se le permettre à ce niveau", a expliqué en zone mixte la 7e des Championnats du monde 2023, qui a manqué la finale pour 0''17 en restant à 0''28 de son record de Suisse établi en finale des Européens de Rome début juin.

Amusan et Williams à la trappe

"J'ai notamment l'impression d'avoir fait une foulée bizarre au départ. J'étais d'emblée en retard, et me suis donc trop vite trouvée sous stress. Je voulais courir de manière propre et agressive, mais c'est dur quand on manque son départ", a analysé la vice-championne d'Europe 2024.

La soeur cadette de Mujinga n'est pas la seule victime de marque de ces demi-finales. La championne du monde en titre Danielle Williams n'a pu faire mieux que 12''82. La recordwoman du monde Tobi Amusan a elle aussi été éliminée au temps (12''55). Le meilleur temps a été l'oeuvre de l'Américaine Alaysha Johnson en 12''34.

ats/fg