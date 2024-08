Daniel Eich repart finalement bredouille

Daniel Eich n’est pas passé loin d’offrir au judo suisse une médaille pour célébrer de la plus belle des manières le 1er août. L’Argovien a été battu dans la petite finale des moins de 100kg.

Daniel Eich s’est incliné devant l’Israélien Peter Paltchik dans une rencontre qui a connu une issue bien improbable. Dans un moment de flottement suite à une dernière tentative de l'Argovien, il a en effet été annoncé à 5 secondes du terme que Paltchik avait été disqualifié pour manque de combativité.

Il s’est finalement avéré que l’Israélien n’avait pas été sanctionné d’un deuxième shido avant ce troisième avertissement apparemment fatal, le premier ayant été affiché à double. Le waza-ari qu’il avait infligé auparavant à l’Argovien de 24 ans lui a permis finalement de s’imposer dans ce combat.

"J’aurais été très surpris si les juges l’avaient disqualifié. Je savais qu’il n’avait reçu qu’un seul avertissement depuis le début du combat", a remarqué Daniel Eich, qui aurait pu devenir le quatrième judoka suisse à se hisser sur le podium aux Jeux après Erich Hänni (argent en 1964), Jürg Röthlisberger (or en 1980 et bronze en 1976) et Sergei Aschwanden (bronze en 2008).

Manque de fraîcheur

Après sa défaite très expéditive (12 secondes) en demi-finale face au Géorgien Ilia Sulamanidze, Daniel Eich a pu, cette fois, se livrer pleinement. Mais il lui aura manqué de la puissance et de la fraîcheur pour bousculer vraiment son adversaire. Marquée par sa victoire contre le no3 mondial Shady Elnahas, sa journée fut tout de même très belle et son parcours bien meilleur que prévu.

ats/btro