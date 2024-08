Chiara Leone en finale, pas Nina Christen

Chiara Leone disputera la finale du tir à la carabine à 50m 3 positions. L'Argovienne a pris la 3e place de la qualification jeudi à Châteauroux, alors que Nina Christen a été éliminée.

Leone a réalisé un total de 593 points, se montrant particulièrement à l'aise sur la position couchée. Avec les sept autres qualifiées, elle se battra pour une médaille vendredi lors de la finale (9h30).

"A la fin, j'ai réalisé qu'en assurant les tirs debout, la finale était atteignable. J'ai essayé de faire abstraction de cela autant que possible et de faire mon travail en tirant le mieux possible. J'y suis très bien parvenue", s'est réjouie la tireuse de 26 ans.

Christen submergée par la pression

Déception en revanche pour Nina Christen. Déjà éliminée en qualification à 10m, la championne olympique en titre n'a pas pu faire mieux qu'une 21e place jeudi (582 points). Double médaillée à Tokyo, la Nidwaldienne ne décrochera pas une troisième médaille olympique à Paris.

"La pression était énorme pour tout le monde ici, mais peut-être un peu plus pour moi. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais cela n'a pas suffi", a-t-elle regretté.

