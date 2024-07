"Ce ne sera pas une mais deux personnes qui porteront le drapeau suisse", dévoile Ralph Stöckli

Ralph Stöckli, chef de mission à Swiss Olympic depuis les Jeux olympiques de Rio en 2016, s'est confié dans Sport Dimanche à 5 jours de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024.

Stöckli, qui travaille très étroitement avec les chefs d'équipes des sports où les Suisses concourront (24 disciplines), voit un certain avantage dans la préparation des athlètes helvétiques que les Jeux olympiques se déroulent en France, un pays voisin de la Suisse: "Oui, c'est un avantage, parce que les voyages depuis la Suisse c'est 3 heures en train, il n'y a pas de décalage horaire, c'est plus simple physiquement."

Le chef de mission à Swiss Olympic explique également la délégation record (128 athlètes) grâce à de nombreux paramètres: "Il y a plusieurs acteurs, pas que Swiss Olympic et les différentes fédérations, qui ont fait un travail de bonne qualité. Il y a également la Confédération, qui a augmenté les ressources et l'armée, qui a mis des mesures en place pour permettre aux athlètes de s'entraîner."

JO 2024: qui sera le porte-drapeau de la délégation suisse? / Sport dimanche / 1 min. / aujourd'hui à 18:40

Concernant la question de qui sera le porte-drapeau de la Suisse lors de la cérémonie d'ouverture, Stöckli a assuré "que ce n'est pas encore décidé, mais que ce ne sera pas une mais deux personnes qui porteront le drapeau suisse: un homme et une femme."

Et quid des ambitions de l'équipe de Suisse? Alors qu'il y a 3 ans à Tokyo les Suisses avaient ramené 13 médailles, Stöckli et Swiss Olympic "ont décidé de ne plus communiquer car ce qui est important c'est que ce sont les athlètes qui communiquent leur objectif. Mais la moisson de Rio (7 médailles) est plus réaliste. Tokyo c'était extraordinaire mais il faut rester réaliste."

JO 2024: l'objectif de médailles de la Suisse / Sport dimanche / 1 min. / aujourd'hui à 18:40

RTS Sport