Catherine Debrunner commence sa récolte de médailles avec l'or sur 5000m

La Suisse tient sa deuxième médaille aux Jeux paralympiques de Paris! Après le bronze de la pistarde Flurina Rigling jeudi, Catherine Debrunner a raflé l'or en athlétisme sur le 5000m en fauteuil. Ses coéquipières Patricia Eachus et Manuela Schär se sont classées au 4e et 5e rangs.

Catherine Debrunner a annoncé la couleur sur la piste violette du Stade de France. La Thurgovienne ne vise ni plus ni moins que... 6 médailles à Paris! La première est en poche au terme d'une course rondement menée. Devant une foule en délire, l'athlète de 29 ans a fait la différence dans les 200 dernières mètres pour se détacher de Susannah Scaroni. L'Américaine, recordwoman de la discipline, n'est ainsi pas parvenue à conserver son titre acquis il y a 3 ans à Tokyo.

Catherine Debrunner, qui s'entraîne au centre national des Pays-Bas à Papendal, était forcément aux anges à l'heure de l'interview. "C'est incroyable de fournir une telle performance dès ma première course et devant mes proches", a-t-elle déclaré à SRF avant d'ajouter: "Je n'étais pas sûre d'y arriver car Susannah a imprimé d'entrée une cadence très élevée. J'ai décidé de me montrer patiente avant d'attaquer avant le dernier virage."

Debrunner et Scaroni se connaissent bien et s'apprécient. A tel point que pendant la course, une fois détachées du reste du groupe, elles ont brièvement échangé! "Susannah m'a dit 'on y va à fond pour les places 1 et 2'". Et à ce jeu-là, la Thurgovienne a gagné!

Elle peut désormais savourer cette médaille d'or, mais pas trop longtemps. Car son programme s'annonce hyper chargé: 800m dimanche, 1500m lundi (séries) et mardi (finale), 100m mercredi, 400m jeudi et pour finir le marathon le dimanche 8 septembre.

Paris, Miguel Bao