"C’est incroyable, je n’ai pas les mots", se réjouit Roman Mityukov

Roman Mityukov s'est montré extrêmement fier et soulagé après sa médaille de bronze olympique en 200m dos. Le Genevois de 24 ans a confié son émotion à chaud au micro de RTS Sport.

Après ses désillusions aux Européens 2022, Roman Mityukov ne voulait pas revivre les mêmes émotions. "Je voulais juste voir mon nom sur le podium. C’est incroyable, je n’ai pas les mots", a-t-il lancé. "J’ai tellement travaillé dur que je suis récompensé. Cela fait vraiment plaisir. En plus, faire ce temps-là alors qu’avant la finale, j’étais tellement fatigué... Je suis allé la chercher et je suis tellement fier de moi", s'est-il réjoui.

200m dos, finale: Roman Mityukov (SUI) revient sur sa médaille de bronze / Jeux olympiques / 1 min. / aujourd'hui à 19:00

Le Genevois de 24 ans savait de quoi il était capable. Restait encore à concrétiser les espoirs qu'il avait placé dans ce 200m dos olympique. "J’ai été vraiment constant tout au long de la saison, avec beaucoup de 1’55". Cette dernière partie de saison, je me suis entrainé avec acharnement. Je ne voulais pas être quatrième à ces JO", a-t-il expliqué.

"Je savais que je pouvais jouer le podium. Je savais que c’était possible et je n’aurais pas imaginé ma vie si j’avais été quatrième après ces JO", a-t-il poursuivi, confirmant l'importance qu'avait cette course olympique dans la jeune carrière de l'étudiant en droit.

Le 100m dos l'a fait douter

Le doute s'est-il installé après son échec subi en séries du 100m dos dans ces Jeux? "Le 100m dos m'a fait douter, mais je savais que je m'étais entraîné pour ce 200m. J'avoue avoir vécu des jours difficiles après le 100m, mais je m'en suis bien sorti", a-t-il souligné le sourire en coin.

"Même si je suis à quelques centièmes de l'argent (red: trois centièmes), je suis quand même très fier", a-t-il ajouté. "Cette course était très difficile. Sur les derniers 50 mètres, j'ai pensé à tout ce que j'ai fait cette saison, à mes parents qui étaient là, à tous ceux qui m'entourent", a-t-il ajouté.

L'interview du médaillé de bronze Roman Mityukov (SUI) / Jeux olympiques / 2 min. / aujourd'hui à 19:00

btro (avec ats)