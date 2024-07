Bencic devient championne olympique à Tokyo en 2021

RTSsport vous propose de plonger dans la grande histoire olympique à travers des témoignages d'anciens médaillés, des moments inoubliables, des anecdotes...

Le tournoi olympique de tennis de Tokyo, en 2021, se déroule sous une chaleur et une moiteur étouffantes. Belinda Bencic enchaîne les matches tant en simple qu’en double, avec une énergie étonnante et une agressivité de tous les instants.

Tennis: la folle épopée de Belinda Bencic aux Jeux de Tokyo

Comme investie d’une mission, la Saint-Galloise saute tous les obstacles et va chercher l’or olympique en simple. En demi-finales et en finale, elle domine deux jeunes joueuses qui remporteront, par la suite, le tournoi de Wimbledon, la Kazakhe Elena Rybakina et la Tchèque Marketa Vondrousova.

Cette médaille remplit de joie la délégation helvétique, d’autant plus qu’elle est complétée par celle d’argent dans la compétition de double, en compagnie de Viktorjia Golubic.

Pascal Droz