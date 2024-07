Avec le foot et le rugby, les sportifs entrent en lice

Football et rugby à VII ouvrent les épreuves sportives des Jeux dès mercredi, deux jours avant la cérémonie d'ouverture, avec un Mali-Israël sous surveillance à Paris.

Avec Argentine-Maroc à Saint-Etienne et Ouzbékistan-Espagne à Paris à 15h00, le tournoi de football masculin devance d'une demi-heure celui de rugby à VII, organisé au stade de France où l'athlétisme, sport roi des JO, prendra ses quartiers en deuxième semaine.

Pour patienter en attendant Sha'Carri Richardson, Femke Bol et Noah Lyles, ce sera l'occasion de voir à l'oeuvre la première grande star de ces Jeux, le Français Antoine Dupont, considéré comme un des meilleurs joueurs de rugby au monde, qui a fait une infidélité au rugby à XV et manqué le Tournoi des Six nations, pour poursuivre son rêve olympique.

La délégation israélienne "bienvenue"

Un autre sport collectif sera au centre de l'attention, le football masculin. Mais pour des raisons sécuritaires plus que sportives: Mali-Israël, au parc des Princes à Paris.

Contredisant les propos d'un député de gauche lors d'une manifestation propalestinienne le week-end dernier dans la capitale française, les autorités françaises ont répété sur tous les tons que la délégation israélienne est la "bienvenue" à Paris.

afp/fg