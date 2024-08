Anna Jurt pas loin du top-10

Anna Jurt n'a pas démérité. L'Obwaldienne de 22 ans a terminé 11e de son 1er pentathlon moderne olympique.

Grâce à une très belle performance sur la laser run avec 640 points, Anna Jurt a pu remonter 4 places sur cette dernière épreuve. Mais en raison d'un 200m libre plus compliqué où elle a réussi le moins bon temps en 2'28''96, l'Obwaldienne savait que ce serait dur d'accrocher le top-10 à moins que ses adversaires manquent complètement leurs tirs.

Performante au tir

Le tir, c'est justement l'une des grandes forces d'Anna Jurt. Elle l'a encore prouvé en réussissant le 3e meilleur temps. Et à la course, elle est même allée plus vite que la championne olympique Michelle Gulyas. La Hongroise a obtenu l'or dans les Jardins de Versailles devant la Française Elodie Clouvel et la Sud-Coréenne Seungmin Seong.

Il a manqué 21 secondes à l'ancienne championne d'Europe M19 pour viser le podium. C'est peut-être à l'escrime, lors du tour de bonus que l'Obwaldienne a raté quelques points supplémentaires qui auraient pu être utiles en fin de compétition.

ats/bur