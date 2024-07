Andy Murray va tirer sa révérence

Andy Murray, double champion olympique 2012 et 2016 en simple, prendra sa retraite à l'issue des J0 de Paris, a confirmé sur X le joueur britannique de tennis qui va participer, à 37 ans, à ses cinquièmes Jeux.

"Je suis arrivé à Paris pour mon dernier tournoi de tennis. Les semaines passées à jouer pour la Grande-Bretagne ont été de loin les plus mémorables de ma carrière et je suis extrêmement fier de pouvoir le faire une dernière fois", a écrit l'ancien no 1 mondial sur le réseau social X.

Andy Murray, le seul joueur de tennis double champion olympique chez les messieurs en simple, est engagé en simple et en double au stade Roland-Garros, où auront lieu sur terre battue les épreuves de tennis des Jeux de Paris.

Jouant depuis 2019 avec une hanche métallique, l'Écossais a disputé début juillet son dernier tournoi de Wimbledon, en double au côté de son frère Jamie.

Opéré d'un kyste à la colonne vertébrale en juin, le triple vainqueur en Grand Chelem avait dû s'y résoudre à déclarer forfait en simple.

afp/fg