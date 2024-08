Alex Vogel 11e de l'omnium

Le pistard suisse Alex Vogel a terminé à la 11e place de l'omnium aux JO de Paris. Le Français Benjamin Thomas a remporté l'or, devant le Portugais Iuri Leitao et le Belge Fabio Van Den Bossche.

Au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Thurgovien de 25 ans a réalisé un bon départ en prenant la 4e place de la course tempo, après avoir terminé 11e du scratch. Il était alors 6e du classement général après 2 des 4 épreuves.

Mais Vogel a moins bien négocié la course à élimination et la course aux points et est retombé en milieu de classement, à la 11e place finale (22 coureurs au total). Le titre est revenu au français Benjamin Thomas, qui court également sur route au sein de l'équipe Cofidis.

ats/bur