Abebe Bikila remporte le marathon pieds nus en 1960

RTSsport vous propose de plonger dans la grande histoire olympique à travers des témoignages d'anciens médaillés, des moments inoubliables, des anecdotes...

Abebe Bikila devient en 1960 le premier Africain subsaharien à être sacré champion olympique. Ce fils de berger éthiopien, pourtant inconnu au bataillon, pulvérise le record du marathon en 2 heures, 15 minutes et 16 secondes, et cela sans chaussures. Sa participation est une surprise totale car il n'était pas sélectionné dans l'équipe éthiopienne. C'est au pied levé qu'il remplace son compatriote Wami Biratu, blessé lors d'un match de football.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Quatre ans plus tard, aux JO de Tokyo 1964, il bat à nouveau le record, cette fois-ci avec des chaussures, en 2 heures, 12 minutes et 11 secondes, alors qu'il avait subi une appendicectomie seulement 40 jours plus tôt. Il devient ainsi le premier marathonien à gagner deux compétitions olympiques consécutives.

Sa vie et sa carrière prennent malheureusement un tournant dramatique cinq ans plus tard, lorsqu'il perd l'usage de ses jambes dans un accident de voiture. Il continue le sport, et participe même au tournoi de tir à l'arc des Jeux de Stoke Mandeville (l'ancêtre des Jeux Paralympiques) à Londres, en 1970. Il décède d'une hémorragie cérébrale trois ans plus tard.

RTSsport