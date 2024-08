A quel âge les Suisses remportent le plus de médailles aux JO?

Quel est le meilleur âge pour remporter une médaille? Pour les athlètes suisses, c'est à 24 et 27 ans qu'ils sont les plus performants. L'âge médian des médaillés est lui de 29 ans. Ça veut dire que la moitié des médaillés sont plus jeunes, l'autre moitié plus vieux. Mais cela dépend évidemment des sports. En voile, l'âge moyen auquel les Suisses ont décroché une médaille est 43 ans. Pour le handball ou la natation, un peu plus de 23 ans.

