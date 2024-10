A la rencontre de Ben Thouard, le photographe aquatique des Jeux olympiques 2024

Né dans le sud de la France, Ben Thouard a depuis toujours une obsession: le surf. À l’adolescence, il découvre la photographie et, depuis 20 ans, il lie ses deux passions.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Les 10 premières années de sa carrière ont été consacrées aux photos de surf pour des marques ou des magazines. Ce qui lui a permis de créer un lien de confiance avec les surfeurs, "lien primordial", selon le résident de Tahiti: "La photographie de surf est un travail d’équipe. Il faut arriver à se placer au cœur de la vague avec un très grand angle et très proche du surfeur pour avoir le bon cliché. Ce qui implique d’être en confiance avec le surfeur."

Concernant la photo aquatique, Ben Thouard est plus libre et indépendant. "Toutes les photos que je réalise sont faites en apnée et non en bouteille de plongée. Pour la simple et bonne raison que j’ai besoin d’être en surface pour voir les surfeurs évoluer sur le spot et voir les séries arriver pour me placer au fond, là où j’ai envie selon la taille de la vague et là où elle va casser."

Il compare cet exercice de photo aquatique à un sprint: "Je reste 10 à 15 secondes sous chaque vague, ce n’est pas une apnée qui est très difficile."

Paris 2024 - Surf: rencontre avec le photographe Ben Thouard / RTS Sport / 3 min. / aujourd'hui à 12:32

Sujet réalisé par Marine Baud, Raphaël Fol et Lionel Küng.

Son exposition est à retrouver à la galerie ArTypique à Carouge (GE) jusqu’au 18 octobre 2024.