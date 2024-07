Une moisson suisse historique et des athlètes hors normes

Il y a des femmes qui marquent leur époque et laissent à jamais une empreinte indélébile. Ella Maillart en fait indéniablement partie. Eprise de liberté, attirée par le sport et le dépassement de soi et fascinée par les voyages et les récits, on retient d'elle ses innombrables périples dans les contrées les plus lointaines qu'elle mettra en récit dans ses carnets. Photographe, écrivaine, aventurière mais pas que. Ella Maillart a aussi été une athlète de haut niveau puisqu'elle participe aux Jeux olympiques de 1924! Elle n'a alors que 21 ans.

Née le 20 février 1903 à Genève d'un papa suisse et d'une maman danoise, la petite fille se passionne dès son plus jeune âge pour les récits d'aventure et les cartes géographiques. Le sport occupe également une place importante dans sa vie puisque tous les dimanches elle pratique le ski. Elle représentera même la Suisse au plus haut niveau.

L'année 1913 marque un tournant ou plutôt le début d'une nouvelle aventure. Ella a dix ans quand ses parents s'installent au Creux-de-Genthod au bord du lac Léman. "Kini", comme on la surnomme, continue de pratiquer le ski mais sa passion pour le grand large prend de plus en plus de place. Sa rencontre avec Hermine de Saussure dite "Miette", fille d'un officier de marine française, va changer sa vie. A ses côtés, elle apprend à barrer des voiliers. Et à 13 ans, les deux jeunes filles remportent leur première régate. La jeune Ella ne compte pas s'arrêter là et au début des années 20, elle et "Miette" entreprennent la traversée pour la Corse. Elle remporte en 1922 deux compétitions de prestige. Avec Marcel Marcet pour la seconder, elle s'adjuge la course Genève-Rolle. Puis, huit jours plus tard, la Vasque Marcet. Aucune femme avant elle n'avait affiché une telle aisance sur le Léman.

Ella Maillart s'est très vite tournée vers l'eau.

Son amour pour l'eau la mène ensuite à Paris en 1924 où elle porte haut les couleurs de la Suisse. Alors âgée de 21 ans - la plus jeune de l'épreuve -, elle devient, la première femme au monde à barrer un dériveur. Seule femme engagée dans l'épreuve, elle se classe neuvième sur les 17 bateaux en lice. Un résultat qui ne la satisfait pas.

"Naviguer ne m'avait jamais autant fatiguée; non seulement il fallait manier la barre, la grand-voile, le foc, la bastaque et le spinnaker (utilisé au vent arrière), mais il fallait jeter l'ancre lorsque l'on louvoyait contre un courant plus fort que le vent", explique-t-elle dans l'ouvrage “Ella Maillart, Navigatrice libre comme l’eau”, de Corinne Bertola. "Après dix jours d'entraînement et deux jours de course, je fus éliminée dans les demi-finales. Et ainsi, je n'eus que le neuvième rang dans le classement général. Ne pas participer aux finales me fut très dur. Ma présence à Meulan me parut soudain alors sans raison, puisque mon but m'échappait, et je me sentis tout à coup très seule".

Amère, Ella Maillart, ne réitérera pas l'expérience olympique et met un terme à une carrière qui s'annonçait pourtant si prometteuse.