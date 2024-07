Les Alpes françaises et Salt Lake City désignés

Le Comité international olympique (CIO) a attribué "sous conditions" les JO d'hiver de 2030 aux Alpes françaises. La France organisera donc une deuxième édition olympique en six ans après les Jeux d'été qui s'ouvrent vendredi à Paris. L'édition 2034 aura quant à elle lieu, sans surprise, à Salt Lake City. La capitale de l'Utah organisera l'évènement pour la deuxième fois après l'édition 2002.

Seule en lice depuis qu'elle a supplanté en novembre dernier la Suède et la Suisse, la France "organisera les 26e Jeux d'hiver" sous réserve de fournir les garanties financières de l'Etat et des régions, a annoncé le président du CIO Thomas Bach, sans détailler le résultat du scrutin.

Le futur Premier ministre français devra fournir au Comité international olympique la garantie de l'Etat pour organiser les JO d'hiver de 2030 "avant le 1er octobre", a précisé Thomas Bach.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Cet engagement financier, qui n'a pu être livré au CIO en raison de la situation politique en France avant l'attribution "sous conditions" de cette édition olympique ce mercredi, "devra être ratifié par le Parlement au plus tard le 1er mars", a ajouté le patron de l'instance basée à Lausanne.

L'édition 2034 à Salt Lake City

Les Etats-Unis accueilleront donc les Jeux olympiques d'hiver six ans après avoir accueilli ceux d'été, en 2028 à Los Angeles. Il s'agira de la cinquième édition hivernale organisée aux Etats-Unis après celles de Lake Placid en 1932 et 1980, de Squaw Valley en 1960 et la première de Salt Lake City en 2002.

La désignation de la ville des Rocheuses, qui dispose de toutes les infrastructures, ne faisait aucun doute depuis que le CIO l'a retenue en novembre dernier pour entrer en "dialogue ciblé". Elle a été validée par 83 voix, contre 6 votes négatifs et 6 abstentions.

afp/fg