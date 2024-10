"J'ai donné la flamme olympique à Zidane"

Ne cherchez plus, on a trouvé celui qui a donné la flamme olympique à Zinédine Zidane lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024. En plus d’être athlète de parkour professionnel, Austin Lutèce est un jeune rappeur de 25 ans.

Anecdote avec Zizou, pseudonyme, il nous dévoile tout de son expérience unique de porteur de flamme masqué et de sa rencontre avec la légende des Bleus et du Real Madrid, mais aussi son lien particulier avec la Suisse et sa ressemblance avec une autre star du ballon rond.

RTSsport: Comment et quand est-ce que tu as appris que ce serait toi qui allais donner la flamme à Zidane?

AUSTIN LUTECE: J’ai su seulement 2-3 jours avant que ça allait être Zidane. D’ailleurs, au début sur le script, il n’y avait pas écrit son nom. Il y avait un pseudonyme. Il était écrit: "Le porteur de flamme mystère donne la flamme à Zorro."

RTSsport: Que représente Zidane à tes yeux?

AUSTIN LUTECE: C’est mon héros d’enfance. Vraiment, le premier souvenir de foot que j’ai de ma vie, c’est Zidane en 2006.

RTSsport: As-tu une anecdote à nous raconter?

AUSTIN LUTECE: Ce qui est incroyable, c’était d’être dans la trappe. A ce moment-là, je me suis dit "Essaie de capter le plus d’images possibles et de t’en rappeler". Je voulais profiter à fond. Et quand j’ai entendu l’arrivée de Zidane, dis-toi que la structure tremblait, tellement il y avait de bruit! Et je n’ai jamais entendu un bruit pareil. Quand j’ai vécu ça, je me suis dit qu’il fallait que je fasse un Bercy dans ma vie.

RTSsport: Quel est ton lien avec la Suisse?

AUSTIN LUTECE: La Suisse, pour moi, c’est vraiment un coup de cœur. La communauté du parkour ici est très différente de celle de la France. Quand je suis venu en 2020, on m’a mis dans un groupe WhatsApp et j’ai directement fait une énorme session de parkour avec plein de gens. Quand tu vis à Paris pendant 20 ans et que tu vas en Suisse, t’es en mode "Mais attends… mais ça existe ça?!".

JO 2024 - Parkour: les confidences d'Austin Lutece / RTS Sport / 2 min. / aujourd'hui à 08:57

Sujet réalisé par Aydïn Mobarrez et Raphaël Fol