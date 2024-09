Zurich favori d'un championnat qui s'annonce à nouveau très ouvert

Outre les Romands, les autres clubs de National League ont également connu leurs lots de changements durant l’été. RTSsport.ch a retenu quelques noms qui devraient exercer une influence positive sur leur équipe respective cette saison.

LA PUISSANCE DES "Z" Champion en titre, Zurich fera à nouveau figure de grand favori cette saison. Les Lions ont conservé une belle stabilité au sein de leur effectif, tout en ouvrant la porte à quelques jeunes joueurs. Le défenseur Daniil Ustinkov (18 ans) et l’attaquant Joel Henry (21 ans) figurent parmi les noms à suivre de près. De son côté, Zoug intrigue avec trois défenseurs étrangers sous contrat, les "anciens" Suédois Lukas Bengtsson et Niklas Hansson ayant été rejoints par leur compatriote Gabriel Carlsson. Le club de Suisse centrale, qui a aussi conservé la pépite Leon Muggli (drafté par Washington en 52e position) dans son arrière-garde, s’avance comme le principal contradicteur des ZSC cette saison, malgré la blessure de Leonardo Genoni, qui manquera les premières rencontres et qui permettra à Tim Wolf (ex-Ajoie) de se mettre rapidement au parfum.

Zoug a pu conserver sa pépite Leon Muggli, qui sera débarrassé de sa grille intégrale cette année, en défense. [freshfocus - Martin Meienberger]

LUGANO, ENFIN? Si Berne et Davos auront aussi quelques arguments particulièrement intéressants à faire valoir cette année, avec notamment l’arrivée du Finlandais Waltteri Merelä dans la capitale et celle du portier Luca Hollenstein et de l’attaquant suédois Simon Ryfors dans les Grisons, Lugano apparait comme l’équipe qui s’est la plus renforcée parmi les candidates au trophée. Les signatures de Joren van Pottelberghe, David Aebischer, Carl Dahlström et Jiri Sekac ont avantageusement compensé certains départs, donnant au contingent Bianconero un équilibre qu’il n’a pas souvent eu dans un passé récent. Suffisant pour dépasser les quarts de finale pour la première fois depuis 2018?

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

"KUBA", UN COUP DE DUCA Alors qu’Ambri semblait s’être légèrement affaibli durant l’été avec les départs de Michael Spacek (Genève) et Laurent Dauphin (Laval/AHL), Paolo Duca, le directeur sportif léventin, a réalisé un coup en annonçant le retour de Dominik Kubalik. Le Tchèque de 29 ans, qui était sans club après cinq saisons correctes en NHL à Chicago, Detroit et Ottawa (366 matches pour 184 points), a choisi de venir se mettre en vitrine dans le Tessin pour tenter de repartir dans la Grande Ligue d’ici au 15 décembre, date limite de sa clause de sortie. Auteur de 97 points en 90 parties avec Ambri entre 2017 et 2019 et MVP de National League en 2019, le natif de Plzen sera l’une des attractions de notre championnat… pour autant qu’il y reste suffisamment longtemps.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

CERVENK-OUT L’arrivée de Kubalik permettra de conserver (au moins pour quelques temps) une star du hockey tchèque en Helvétie. Elle compensera en effet le départ de Roman Cervenka, qui a décidé à 38 ans de rentrer au pays après avoir marqué la NL de son empreinte. L’attaquant praguois a décompté 282 points en 259 rencontres avec Rapperswil, lui permettant de terminer à deux reprises meilleur compteur de la saison régulière. Pour le remplacer, les Saint-Gallois enregistrent notamment l’arrivée de Malte Strömwall, meilleur compteur de Frölunda la saison passée en SHL, qui s’était aussi montré impressionnant lors des Swiss Ice Hockey Games à Zurich en décembre dernier. Avec cinq Suédois dans son effectif, Rapperswil parviendra-t-il à retrouver une place dans le top-10, qui constitue sa norme depuis plusieurs années?

Roman Cervenka a disputé huit saisons en National League, dont cinq avec le maillot des Lakers. [KEYSTONE - MANUEL GEISSER]

WAEBER EN SAUVEUR? Derrière cette question un brin provocatrice se cachent les nombreuses interrogations autour de Kloten. Les Aviateurs ont remplacé le décevant portier finlandais Juha Metsola par l’international helvétique Ludovic Waeber (28 ans), de retour en Suisse après une année mitigée en AHL. Le duo qu’il formera avec Sandro Zurkirchen devrait offrir aux Zurichois une meilleure assise défensive et leur permettra également d’aligner six joueurs de champ étrangers (dont le prolifique arrière finlandais Sami Niku), une véritable révolution pour une équipe qui n’en a souvent compté que quatre l’an dernier. Kloten semble toutefois condamné à jouer le bas de tableau, tout comme Langnau, qui s’appuiera sur plusieurs jeunes espoirs qui tâcheront de faire leur trou en NL.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Bastien Trottet