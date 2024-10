Zoug étrille Ajoie en 35 minutes

Ajoie a subi une véritable correction sur la glace de Zoug. Les Jurassiens se sont inclinés 7-1 dans une rencontre qui était pliée à la 35e minute déjà. Les Taureaux remontent à la 10e place de National League.

Titularisé devant le filet ajoulot, Benjamin Conz a donc passé une soirée bien compliquée. Il a d'ailleurs été remplacé après deux tiers-temps alors que le score était de 6-0. Son remplaçant Damiano Ciaccio n'a capitulé qu'une seule fois, à la 58e, alors que Julius Nättinen avait permis à Ajoie de sauver l'honneur à la 49e. Le portier zougois Tim Wolf a fait le malheur de ses anciens coéquipiers avec 21 arrêts sur 22 tirs reçus (95,5%).

Battu à cinq reprises dans ses six précédentes sorties, dont les deux dernières, Zoug a notamment pu compter sur Dario Simion (2 buts) et sur Mike Künzle (1 but, 1 assist) pour faire la différence mercredi. Au classement, Ajoie reste lanterne rouge avec 4 points et désormais 10 défaites en 11 matches.

