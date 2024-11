Victoires importantes de Fribourg et Genève

Fribourg s'est bien repris en National League après trois défaites de rang. Les Dragons ont dominé Zoug 4-1, alors que Genève a eu besoin des tirs aux buts pour battre Rapperswil 4-3.

Contraint de remanier ses trios en l'absence de Marcus Sörensen, Pat Emond a pu compter sur un Lucas Wallmark qui a su enfiler son costume de leader. Les Dragons ont fait la différence durant le tiers médian. Tout d'abord à la 21e en power-play grâce à Linden Vey. Et ensuite à la 32e sur une erreur du jeune portier Santo Simmchen, incapable de bloquer un lancer flottant de Wallmark et offrant un rebond sur lequel Jacob De la Rose s'est jeté.

La réduction du score de Lukas Bengtsson n'a pas fait paniquer les Dragons qui ont pu planter le 3-1 décisif par Nathan Marchon, avant que Sandro Schmid ne clôture le score dans la cage vide.

Genève prend deux points

A Genève en ce moment, on compte les jours avant le retour de Teemu Hartikainen et on laisse bosser Markus Granlund et Sakari Manninen. Les deux Finlandais sont en quelque sorte l'assurance tous risques du GSHC. Buteur et passeur comme Manninen ou simplement passeur comme Granlund, les deux Nordiques rendent leurs coéquipiers meilleurs comme Vincent Praplan mercredi dernier et Marc-Antoine Pouliot cette fois-ci.

Le 3-2 de Mika Henauer à la 54e aurait pu faire mal, mais Tim Berni, déjà buteur mercredi soir, a remis ça 45 secondes après la réussite de l'ancien Bernois. La partie est partie en prolongation puis aux tirs aux buts. Et à ce jeu, ce sont les Aigles qui se sont montrés les plus efficaces. Un homme s'est distingué lors de cette séance: Oula Palve. Le Finlandais, prêté par Ajoie, a sorti deux penalties de grande classe et Robert Mayer a su s'interposer devant Nicklas Jensen lors de son deuxième passage. Ce succès, le troisième consécutif, permet au GSHC de rester positif, même si la 10e place actuelle avec 31 points n'est pas l'objectif du club.

>> A lire aussi : Ajoie renverse Lugano

ats/efas