Une rencontre de playoffs, Fiala trop en vue et des pénalités qui coûtent cher

La Suisse s’est inclinée 3-2 contre le Canada lors de la sixième journée du Mondial de Prague. Les Helvètes ont très bien relevé le défi physique imposé par les Nord-Américains, mais une pénalité majeure de Kevin Fiala à la 27e leur a sans doute coûté le match.

INTENSITÉ Quelle tension à Prague! Dans une Arena entièrement acquise à l’équipe de Suisse, la rencontre a très vite été placée sur un plan physique par les Canadiens puisque, dès le premier shift, Roman Josi a lourdement été envoyé dans la bande par un adversaire. La partie s’est ensuite poursuivie sur le même rythme avec deux équipes qui se sont répondu à tous les niveaux.

S’il n’y a finalement pas eu beaucoup de tirs cadrés (23-22 pour le Canada), chaque action, chaque contact et chaque perte de puck a été une occasion de se montrer dangereux et d’affirmer sa supériorité. Particulièrement serrée et spectaculaire, la partie a ressemblé à un véritable match de playoffs où la tension était irrespirable du début à la fin.

FIALOUT Paroxysme de cette tension montée crescendo, la 27e minute a constitué le tournant du match. Nino Niederreiter a d’abord été envoyé puis maintenu au sol par un Canadien sans intervention des arbitres. Voulant venger son coéquipier, Kevin Fiala a chargé Dylan Cozens à la mi-glace. Le Saint-Gallois s’est toutefois laissé emporter par son enthousiasme et c’est son genou qui a heurté son adversaire en premier, une fraction de seconde avant son épaule, ce qui lui a valu une pénalité de match relativement logique.

Dans l’échauffourée qui en a résulté, deux Canadiens ont voulu en découdre avec l’attaquant de Los Angeles, dont Kaiden Guhle, qui est arrivé la canne en avant dans son visage, mais qui n’a écopé que de deux minutes après visionnage de la vidéo. Une double décision au résultat discutable, mais pas erroné non plus, du quatuor arbitral qui a coûté très cher aux Helvètes.

SITUATIONS SPÉCIALES Comme souvent lorsque deux adversaires affichent un niveau très proche dans le jeu, la partie s’est décantée lors des phases de situations spéciales. Le Canada a tout d’abord bénéficié d’un power-play très tôt dans la rencontre sur une faute de Christian Marti. Dylan Cozens n’a pas manqué l’aubaine pour ouvrir le score et débuter son festival (2e).

La Suisse a répondu dix minutes plus tard par Kevin Fiala, également en jeu de puissance (12e), tandis que les joueurs à la feuille d’érable ont profité de la pénalité majeure décernée au Saint-Gallois pour inscrire deux réussites par Dylan Cozens (29e) et Nick Paul (31e). Entre ces deux buts, Connor Bedard avait concédé un tir de pénalité après avoir retenu Calvin Thürkauf, qui partait seul affronter Jordan Binnington, mais Sven Andrighetto n’est pas parvenu à le convertir (30e). Quatre des cinq buts de la partie ont ainsi été marqués en avantage numérique.

LOEFFEL FAIT MOUCHE Seul buteur à cinq contre cinq, Romain Loeffel a marqué son second but du tournoi d’un fort joli tir pris depuis la ligne bleue. Le Neuchâtelois a profité d’un excellent travail de Calvin Thürkauf, qui a semé la zizanie dans la défense canadienne, mais aussi de l’opportunisme de Michael Fora, qui avait pris le risque de venir créer le surnombre devant le portier Jordan Binnington. C’est justement le Tessinois qui est passé dans le champ de vision du gardien de Saint-Louis au moment où le défenseur du CP Berne a armé son tir (26e).

En plus de ce duo, un autre défenseur mérite une mention: l’inévitable Roman Josi. Le Bernois s’est fait l’auteur d’un assist sur le 1-0, mais il a surtout sauvé son équipe à la 15e minute en interceptant sur la ligne un tir canadien qui avait transpercé Leonardo Genoni alors que le score était encore de 1-1.

VOYAGE A OSTRAVA Avec cette défaite, la Suisse ne peut plus espérer terminer en tête du groupe A, puisqu’elle compte trois points de retard sur le Canada avec une rencontre encore à disputer et qu’en cas d’égalité, la confrontation directe donnerait l’avantage aux Nord-Américains.

La Tchéquie étant quant à elle assurée de jouer son quart de finale à Prague, peu importe sa position au classement, c’est la troupe de Patrick Fischer qui en fera les frais et qui devra se rendre dans le nord-est du pays pour découvrir le second site de ce Mondial. Une véritable tuile pour les Helvètes au vu du soutien dont ils ont bénéficié dans la capitale.

De Prague, Bastien Trottet - @BastienTrottet