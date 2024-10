Une mise en bouche avec trois Suisses à Prague

Janis Moser a décroché un bail à Tampa (2 ans à 3,3 millions de dollars par saison). Après trois saisons dans le désert d'Arizona, le Seelandais de 24 ans découvre la chaleur moite de la Floride. S'il fait la paire avec Victor Hedman, Moser va encore progresser.

Deux autres Helvètes pourraient jouer des matches cette saison. Il s'agit du gardien Akira Schmid, désormais à Las Vegas après New Jersey, et du défenseur Lian Bichsel à Dallas. En présaison, le Soleurois de 20 ans a démontré pourquoi les recruteurs de NHL étaient tombés amoureux de lui. Capable d'utiliser son double mètre et ses 106 kilos, l'ancien junior de Bienne est une force de la nature.