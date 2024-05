Une finale pour l'éternité

L’équipe de Suisse dispute la finale du Mondial contre la Tchéquie ce soir (en direct sur RTS 2 dès 20h10) à Prague. Une rencontre qui pourrait graver dans le marbre une génération dorée du hockey helvétique, mais qui s'annonce particulièrement serrée.

Pour la troisième fois de son histoire, la Suisse va jouer la finale d’un Championnat du monde de hockey sur glace. Elle compte en effet des médailles d’argent lors des éditions 1935, 2013 et 2018, mais, dans le premier cas, la compétition se déroulait selon une formule de tournois successifs qu'elle avait terminé derrière le Canada.

Plus récemment, les Helvètes se sont inclinés à deux reprises contre la Suède, 5-1 à Stockholm et 3-2 aux tirs au but à Copenhague. Véritables "bêtes noires" du hockey suisse, les Suédois ne pourront cette fois-ci pas barrer la route à la troupe de Patrick Fischer, puisqu’ils ont eu la bonne idée de passer à-côté de leur demi-finale (défaite 7-3).

Bilan récent favorable

La Tchéquie, son adversaire du soir, ne sera pourtant pas plus simple à contrer. Les derniers résultats pourraient inciter à un certain optimisme pour les joueurs à croix blanche, eux qui restent sur deux succès 2-1 en quelques semaines contre la troupe de Radim Rulik, à Brno lors du dernier match de l’Euro Hockey Tour et lors de la troisième journée de ce Mondial (tir au but victorieux de Philipp Kurashev).

Groupe A, Suisse - Tchéquie (2-1 tb): l'équipe de Suisse s'impose au bout du suspense / Hockey sur glace / 5 min. / le 13 mai 2024

Il ne faut toutefois pas donner trop d’importance à ces deux scores, à la fois parce que l’enjeu sera tout autre en finale, mais aussi parce que les Vatreni n’ont plus grand-chose à voir avec l’équipe alignée ce jour-là. Trois renforts de NHL à la renommée planétaire ont en effet rejoint leur sélection nationale depuis lors: les attaquants Martin Necas (Carolina), David Pastrnak et Pavel Zacha (Boston).

Onze joueurs de NHL... et Cervenka

L’effectif tchèque compte ainsi 11 joueurs évoluant dans la Grande Ligue, mais leur meilleur pointeur n’est autre que l’inusable Roman Cervenka (Rapperswil), dont la réputation n’est plus à faire en Suisse et qui compte 11 points en 9 rencontres durant ce Mondial du haut de ses 38 ans. Véritable star dans son pays, avec lequel il a déjà remporté une médaille d’or et deux de bronze au Championnat du monde, son nom est bruyamment applaudi à chaque fois qu’il résonne dans l’enceinte praguoise.

Au sein de cette colonie nord-américaine, le portier Lukas Dostal (24 ans) retient particulièrement l’attention. Le dernier rempart d’Anaheim réalise un Mondial d’excellente facture avec 92,7% d’arrêts et 1,8 but encaissé par 60 minutes. Il a notamment été impressionnant contre la Suède en demi-finale. Il aura face à lui un Leonardo Genoni qui possède les meilleures statistiques du tournoi, avec 93,5% d’arrêts et 1,5 but encaissé par rencontre. Un duel à distance qui sera l’une des clés de cette finale.

Le mental sera primordial

Les situations spéciales joueront aussi un rôle fondamental. Les deux équipes possèdent d’excellents power-play (31,8% d’efficacité pour la Tchéquie et 30% pour la Suisse), mais souffrent en box-play (80% pour le pays organisateur, contre 69,7% pour la Suisse). Avec un jeu de puissance aussi affûté de part et d’autre, chaque pénalité pourrait donc s’avérer décisive et la discipline devra être un maître-mot pour espérer s’imposer.

Une finale se joue également dans la tête et, dans ce registre, tant la Suisse que la Tchéquie sont armées mentalement pour soulever des montagnes. La troupe de Radim Rulik peut compter sur le soutien de tout un pays, où le hockey est le sport national, et les 17'000 spectateurs présents dans l’enceinte de la capitale, tout comme les milliers dans les différentes fan-zones, vont à nouveau vibrer, compliquant singulièrement la tâche de leurs adversaires. En face, les Helvètes se sont affirmés tout au long du tournoi comme une équipe soudée prête à tous les sacrifices pour décrocher une médaille d’or qui serait historique.

Une soirée historique?

En cas de victoire, la Tchéquie obtiendrait une septième médaille d’or mondiale et nul doute que la nuit serait particulièrement agitée à Prague. Une défaite de sa part signifierait au contraire un premier sacre pour la Suisse et la gloire éternelle pour une génération dorée composée de joueurs comme Roman Josi (33 ans), Leonardo Genoni (36 ans) ou autre Andres Ambühl (40 ans), dont les carrières ne se prolongeront pas éternellement.

Hockey sur glace: l’équipe de Suisse crée l’exploit en éliminant le Canada en demi-finale du Mondial à Prague, et participera à la 3e finale de son histoire / 12h45 / 2 min. / aujourd'hui à 12:45

Ce 26 mai 2024 restera-t-il comme l’une des dates marquantes dans l’histoire du sport helvétique? Réponse ce soir aux alentours de 23h. D’ici-là, cette finale Suisse-Tchéquie est à suivre dès 20h10 sur RTS 2 et RTS La Première.

De Prague, Bastien Trottet - @BastienTrottet