Un deuxième succès de rang pour Bienne

Bienne a vécu un agréable dimanche. Dans leur antre, les Seelandais se sont imposés 4-0 contre Kloten. Harri Säteri, qui a réalisé 32 arrêts, a fêté son premier blanchissage de la saison.

Deux matches et 6 points, Martin Filander et son staff ont trouvé les bons mots pour que Bienne s'éloigne du fond du classement. Grâce à ces deux succès, les Bernois se retrouvent désormais à la 9e place avec 5 longueurs d'avance sur Fribourg, 13e.



Cette victoire dominicale ne fut pas très longue à se dessiner. On peut même dire que les Biennois ont classé l'affaire en 20 minutes. Un but de Lias Andersson à la 4e, puis le 2-0 de Gaël Christe à la 11e et enfin le 3-0 de Johnny Kneubühler à la 19e, ce 3-0 au terme du tiers initial a permis au public local de passer un moment sans trop de sueurs froides.

Place aux Ours jeudi

Après un but annulé de chaque côté pour hors-jeu, Ramon Tanner a pu se venger en inscrivant le dernier but dans la cage vide.



Les Seelandais auront plusieurs jours pour se préparer à aller dans la capitale du canton pour un derby face aux Ours de Berne jeudi soir.

ats/pza