Un but inutile pour Nico Hischier

La rencontre entre Janis Moser et Pius Suter a tourné en faveur du défenseur seelandais. De retour à Tampa après le passage de l'ouragan Milton, le Lightning s'est imposé 4-1 face à Vancouver.

Moser (23'33/0) a été le joueur floridien le plus utilisé de la partie et a vu son coéquipier Nikita Kucherov inscrire déjà son 4e but de l'exercice après 2 matches. Pius Suter (12'07/-2) et les Canucks sont eux toujours à la recherche d'un premier succès.