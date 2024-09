Un 7e étranger pour Davos

Le HC Davos annonce la venue d'un septième étranger pour la saison prochaine. Les Grisons ont recruté l'attaquant tchèque Filip Zadina, 6e choix de la draft 2018. Agé de 24 ans, Filip Zadina a disputé 262 rencontres de NHL avec Detroit et San Jose. Son contrat court sur deux saisons.

La légion étrangère du HC Davos est ainsi riche des Suédois Klas Dahlbeck, Joakim Nordström et Simon Ryfors, du Finlandais Julius Honka, des Tchèques Matej Stransky et donc Filip Zadina, et enfin du Canadien Adam Tambellini.

ats/efas