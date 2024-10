Troisième défaite de rang pour Genève, Lausanne se reprend

Battu lors de ses deux derniers matches, Genève a encore une fois connu la défaite. A domicile, les Aigles ont été battus 3-1 par Davos. Pour sa part, Lausanne a renoué avec la victoire en s'imposant 3-2 à Lugano.

Face à Davos, le premier fait de match a été la sortie de Robert Mayer à la 22e - visiblement touché à un genou - suite à un choc avec le défenseur davosien Klas Dahlbeck. Le jeune Genevois Nassim Jaafri-Hayani a ainsi dû prendre place devant les filets genevois pour sa deuxième apparition sous le maillot grenat en National League.

Jaafri-Hayani a d'ailleurs eu le malheur de concéder l'ouverture du score 59 secondes seulement après son entrée en jeu. C'est Valentin Nussbaumer qui a débloqué la marque à la 23e.

Genève a fini par égaliser grâce à l'inévitable Teemu Hartikainen à la 45e. Mais une pénalité mineure a été fatale, Adam Tambellini redonnant l'avantage à ses couleurs en supériorité numérique à 2'41 du terme de la rencontre. Enzo Corvi a assuré la victoire des siens en marquant dans la cage vide à la 60e.

Lausanne prend les 3 points

De son côté, Lausanne est reparti avec les 3 points de Lugano. Battu 5-4 après tab par Ajoie à la surprise générale vendredi, les Vaudois se sont bien repris.

Il ne fallait d'ailleurs pas arriver en retard à la patinoire, Lausanne ouvrant le score après 2'03 de jeu via Janne Kuokkanen et les Luganais égalisant 1'19 plus tard grâce à Michael Joly.

Dominateur en première période, Lugano a fini par prendre l'avantage en supériorité numérique via Daniel Carr à la 13e. Loin d'être abattus, les Lausannois ont remis l'ouvrage sur le métier et Lauri Pajuniemi a allumé la lampe à la 25e pour l'égalisation. En troisième période, c'est finalement Tim Bozon qui a arraché la victoire pour les Vaudois en marquant le 3-2 sur power-play à la 57e.

pza