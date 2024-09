Trois clubs romands et les ZSC Lions face à l'élite européenne

L'édition 2024/25 de la Champions Hockey League démarre jeudi soir. Parmi les 4 clubs suisses engagés, 3 sont romands: le détenteur du trophée Genève-Servette, Fribourg-Gottéron et le Lausanne HC. Les ZSC Lions complètent la représentation helvétique.

Comme la saison dernière, 24 équipes sont réunies en un seul groupe. Chaque formation dispute 6 matches, 3 à domicile et 3 à l'extérieur. Les 16 équipes les mieux classées se qualifient pour les 8es de finale, qui débuteront le 12 novembre.

Genève-Servette en voyage

Lauréat de la dernière édition, Genève-Servette remet son titre en jeu. Les Aigles joueront leurs matchs à "domicile" à Viège (2x) et à Neuchâtel en raison des travaux de rénovation aux Vernets. Roger Karrer et ses coéquipiers entameront la compétition en Allemagne vendredi pour y affronter Brehmerhaven. Moins de 48 heures plus tard, les hommes de Jan Cadieux évolueront à Lahti (FIN).

Lausanne jouera son 1er match à domicile. Vendredi soir, Geoff Ward et Cie affronteront les Tchèques de Trinec. Le déplacement à Brehmerhaven, dimanche, aura tout d'un match piège. Troisième club romand, Fribourg-Gottéron entamera accueillera les Sheffield Steelers ce jeudi soir avant de jouer samedi en Norvège contre Storhamar Hamar, champion national en titre.

ats/bur