Suter et les Canucks éliminés

Pius Suter et Vancouver ne disputeront pas la finale de la Conférence Ouest de NHL. Les Canucks ont été battus 3-2 à domicile par Edmonton lundi dans l'acte VII de leur demi-finale de Conférence.

Vancouver a été dominé dès les premiers instants de ce match décisif, ne cadrant que 2 tirs dans le 1er tiers contre 13 pour les Oilers. Les Canucks n'ont d'ailleurs pas pu adresser le moindre tir cadré en direction de la cage de Silovs (26 arrêts au total) durant une supériorité numérique de 4 minutes.

Cet avantage numérique s'est terminé après 14'' de jeu dans la 2e période. Et 62'' plus tard, les Oilers ont enfin pu concrétiser leur domination grâce à une réussite du défenseur Ceci. Hyman a ensuite fait le break à la 26e, puis Nugent-Hopkins a donné trois longueurs d'avance à son équipe à la 36e à 5 contre 4.

Les Canucks ont réagi trop tardivement

Les Canucks ont finalement réagi dans le 3e tiers. Des buts de Garland et de Hronek leur ont même permis de revenir à une longueur à plus de 4' de la fin. Mais les Oilers ont su resserrer leur défense dans les derniers instants.

Edmonton défiera donc Dallas en finale de la Conférence Ouest, alors que les New York Rangers et Florida se frotteront en finale à l'Est.

