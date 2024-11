Surfer sur l'argent du Mondial 2024

Le début de saison très poussif de Fribourg fait que l'on ne retrouve pas Christoph Bertschy. Lausanne et Genève comptent de leur côté trois joueurs avec Théo Rochette, Damien Riat et Fabian Heldner, ainsi que Tim Berni, Marco Miranda et le néophyte Giancarlo Chanton. L'autre petit nouveau s'appelle Nicolas Baechler, attaquant des Zurich Lions.

La Suisse affronte la Finlande (avec 9 joueurs de National League) jeudi à 17h30, puis la Suède (sans aucun joueur de National League) samedi à 12h30, avant de clore son tournoi face aux Tchèques (avec 3 joueurs de National League) dimanche à 12h30.