Romain Loeffel: "Notre force, c'est que nous sommes tous fiers de jouer pour la Suisse"

L'équipe de Suisse affronte ce soir la Finlande (en direct sur RTS 2 dès 20h10) pour sa dernière rencontre de la phase préliminaire du Mondial de Prague. Les Helvètes pourront notamment compter sur un Romain Loeffel à qui tout réussit depuis le début du tournoi.

Avec cinq points en six rencontres, Romain Loeffel affole les compteurs cette année à Prague. Aligné avec Christian Marti sur le troisième duo défensif, le Neuchâtelois de 33 ans pilote également la deuxième unité de power-play de l'équipe de Suisse. C'est aussi à lui que Patrick Fischer a fait appel pour compléter la ligne de parade habituelle lorsqu'il a rappelé Leonardo Genoni au banc pour tenter d'égaliser contre le Canada.

Le Chaux-de-Fonnier dispute actuellement son sixième Mondial, mais seulement le premier lors d'une année paire. Il a accordé une grande interview en marge du tournoi planétaire à RTSsport.

Romain Loeffel a inscrit un but magnifique contre le Canada. [IMAGO/justpictures.ch - IMAGO/Andrea Branca]

RTSsport: Vous évoluez avec beaucoup de coéquipiers prestigieux. Pour vous aussi, c’est quelque chose de spécial?

ROMAIN LOEFFEL: J’essaie de vivre le moment présent. Pour le moment, nous sommes tous coéquipiers, nous jouons tous pour le même maillot et la même nation. Peut-être que plus tard, je me rendrai compte de la chance que j’ai eue de pouvoir évoluer avec ces joueurs-là. Actuellement, ce sont de "simples" coéquipiers, ou du moins j’essaie de les considérer comme tels. Nous sommes une équipe et nous devons tous nous battre les uns pour les autres pour avancer.

Si j’arrive à aider l’équipe en marquant des buts, j'en suis content Romain Loeffel

RTSsport: Vous réalisez un très bon tournoi, notamment sur le plan comptable. Cela vous aide-t-il?

ROMAIN LOEFFEL: J’essaie toujours d’amener le meilleur de moi-même chaque jour de match. Bien sûr que si j’arrive à aider l’équipe en marquant des buts, cela fait partie de mes forces, donc j'en suis aussi content. Chaque joueur est important dans l'équipe. Chacun a son rôle, le connaît et doit le jouer à la perfection si nous voulons aller le plus loin possible.

RTSsport: Pourquoi est-ce que l’équipe de Suisse va passer son quart de finale cette année selon vous?

ROMAIN LOEFFEL: Il faut vivre avec le passé. C’est clair que c’est frustrant de ne pas réussir à passer les quarts, mais nous sommes au septième rang mondial, donc il y a six équipes qui sont devant nous. Sauf erreur, la Suisse n’a passé que trois ou quatre fois les quarts de finale. Avec les deux derniers Mondiaux et celui en cours, nous prouvons que nous pouvons faire partie des meilleures nations. Nous avons envie de rêver haut, mais avant cela nous devons bien terminer la phase de poules.

La NHL n’est vraiment pas quelque chose auquel je pense Romain Loeffel

RTSsport: Vous avez 33 ans. Est-ce que la NHL est encore dans un coin de votre tête?

ROMAIN LOEFFEL: Franchement, ce n’est pas du tout dans un coin de ma tête. Je ne joue pas le Mondial avec cet état d’esprit-là. Il ne faut jamais dire jamais, mais ce n’est vraiment pas quelque chose auquel je pense actuellement. J’ai envie de vivre ce moment sans penser à autre chose.

RTSsport: La force de cette équipe, c’est son groupe. Est-ce que vous sentez aussi cette unité?

ROMAIN LOEFFEL: Oui, je pense que c’est justement ce qui fait notre force, c’est que nous sommes tous fiers de jouer pour la Suisse. Quand on voit tous ces joueurs de NHL qui viennent encore porter les couleurs de la Suisse après leur longue saison, cela prouve qu’ils veulent faire partie de ce groupe soudé. Je pense que nous l’avons déjà bien montré sur la glace, et vous ne le voyez pas forcément en dehors, mais nous sommes également très soudés.

Ce n'est pas un problème pour moi de devoir parler allemand toute la journée Romain Loeffel

RTSsport: Vous êtes le seul Romand présent avec Gaëtan Haas, qui est actuellement blessé. Comment est-ce que cela se passe pour vous?

ROMAIN LOEFFEL: J’ai eu la chance de pouvoir apprendre les langues grâce aux différents clubs où je suis passé durant ma carrière. Je maîtrise bien l’italien, l’allemand et l’anglais, donc pour moi ce n’est pas un problème de devoir parler allemand toute la journée.

De Prague, Bastien Trottet et Alain Thévoz