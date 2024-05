Raffl prolonge à Lausanne, Almond, Salomäki et Haapala s'en vont

Michael Raffl (35 ans) reste à Lausanne. L'attaquant autrichien a prolongé son contrat d'un an avec le club vaudois, jusqu'au terme de la saison 2024-2025. Cody Almond, Miikka Salomäki et Henrik Haapala ne joueront plus pour Lausanne la saison prochaine.

Les trois attaquants quittent le finaliste des playoffs 2024 au terme de leur contrat, annonce le club dans un communiqué. Almond jouait pour le club vaudois depuis 2019, Salomäki a rejoint l'équipe en 2022 et Haapala fin octobre 2023. La destination du Canadien à licence suisse et des deux Finlandais n'est pas encore connue. ats/fg