Première défaite pour la Suisse, battue par le Canada

La Suisse a perdu son premier match au Championnat du monde à Prague. Les hommes de Patrick Fischer se sont inclinés 3-2 face au Canada.

Il n'y aura donc pas de six sur six pour la sélection nationale lors de ce tour préliminaire. Après quatre succès de suite (2017, 2018, 2022 et 2023), les Suisses ont dû courber l'échine devant la nation championne du monde. Mais cela ne s'est pas joué à grand-chose.

En fait, le match a basculé à la 27e, lorsque Kevin Fiala a commis une faute en zone neutre qui lui a valu 5 minutes de punition assorties d'une rentrée prématurée aux vestiaires. Terriblement efficaces avec un homme de plus sur la glace, les Canadiens ont fait passer le score de 2-1 pour la Suisse à 3-2 en leur faveur grâce à Dylan Cozens et Nick Paul.

Rageant, car les Helvètes avaient bien repris le cours du tiers médian, parvenant même à prendre l'avantage à la 26e sur un tir de Loeffel à la suite d'un bon travail de Thürkauf. Et à la 30e, Sven Andrighetto a manqué un penalty alors que le score était encore de 2-2.

ats/nm