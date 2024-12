Pius Suter inscrit son neuvième but de la saison

Pius Suter connaît une excellente séquence actuellement. Le Zurichois des Vancouver Canucks a inscrit son 9e but de la saison et permis à son équipe de battre Detroit 5-4 ap.

Suter a inscrit le 3-2 dans le deuxième tiers, pour ce qui était alors le but de la victoire. L'ancien joueur des Blackhawks et des Red Wings a marqué un but lors de ses trois derniers matches. Il compte 14 points en 22 rencontres.

ats/efas