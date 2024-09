Passé proche du titre, Lausanne a dû se reconstruire une défense

Finaliste de National League le printemps dernier, Lausanne a connu plusieurs changements majeurs durant l’été. Toujours bien armé en attaque, le LHC part complètement dans l’inconnue sur le plan défensif.

PASCHE PREND DU GRADE Le départ surprise de Connor Hughes, qui a brillé au point de séduire l’organisation du Canadien de Montréal, a créé une véritable incertitude à un poste qui était l'un des points forts du LHC la saison dernière. Le jeune Kevin Pasche s’est certes montré excellent pour sa première saison dans l’élite, mais sera-t-il en mesure de rééditer à 21 ans de telles performances durant toute une saison dans un rôle de titulaire?

"Il a démontré la saison passée qu'il avait d'énormes qualités et qu'il avait vraiment franchi un palier. Cette année, on va lui demander d'en franchir encore un autre en étant l'incontestable numéro un sur qui la pression repose. Il devra livrer la marchandise chaque soir et n'aura pas le droit d'avoir une mauvaise semaine, parce qu'une mauvaise semaine, c'est trois défaites et dans ce championnat, c'est compliqué", analyse Daniel Manzato. L'ancien gardien de Rapperswil est toutefois persuadé que Kevin Pasche a les atouts nécessaires pour répondre à ce défi important.

UN DUO DE REMPLAÇANTS Kevin Pasche sera secondé par deux gardiens prometteurs mais sans grande expérience à ce niveau. Thibault Fatton (22 ans) arrive en provenance de Lugano, avec qui il a disputé 26 rencontres en 4 ans, tandis qu’Antoine Keller (19 ans), international français formé à Genève et drafté par Washington, est passé par les ligues mineures nord-américaines. "Je trouve super intéressant qu'un club ambitieux comme Lausanne se positionne avec des gardiens suisses, ou du moins à licence suisse dans le cas de Keller", apprécie le Fribourgeois de 40 ans. Un pari un brin risqué, avant tout dicté par les événements.

Le Chaux-de-Fonnier Thibault Fatton a longtemps été le troisième gardien de Lugano. [freshfocus - Michela Locatelli]

REMANIEMENT DÉFENSIF Au départ de Connor Hughes se sont ajoutés deux changements majeurs dans l'arrière-garde lausannoise: Christian Djoos a tout d’abord quitté le LHC pour rentrer en Suède malgré un contrat encore valable. Il a été remplacé par l’international tchèque (82 sélections) David Sklenicka, dont le profil est sensiblement différent (moins offensif) que l’ancien Zougois.

Hasard du calendrier, Lawrence Pilut s’est gravement blessé au tendon d’Achille à peine 10 jours plus tard et manquera à l’appel au minimum jusqu’au mois de janvier. L'Américain Gavin Bayreuther, qui arrive de AHL, compensera son absence, mais il s'agit d'une véritable tuile pour les Lions. Pilut sortait en effet d’excellents playoffs (12 points en 19 matches) et semblait destiné à prendre la place de Djoos comme défenseur no1 dans l’alignement de Geoff Ward. Malgré l'arrivée de Nathan Vouardoux, la défense lausannoise apparaît affaiblie par rapport à la saison dernière.

OFFENSIVE FINLANDAISE Au niveau offensif, le LHC a enregistré les arrivées des Finlandais Janne Kuokkanen, Ahti Oksanen et Lauri Pajuniemi, ainsi que de l’international helvétique Raphael Prassl. Des choix qui semblent particulièrement intéressants et spectaculaires. Si Kuokkanen a laissé un souvenir mitigé en 2022/2023 à Fribourg (31 points en 42 parties et une implication pas toujours exemplaire), le natif d’Oulunsalo (26 ans) a cartonné à Malmö l’an dernier (44 unités en 43 rencontres).

Dans une interview accordée au Blick, il admet aussi être devenu plus mature en Suède. Il y composait un duo de choc avec Lauri Pajuniemi, une association qui vaudra assurément le détour en Suisse, où le jeu est réputé plus offensif qu’en SHL. "Sur le papier, ce sont des joueurs de qualité avec une certaine renommée, en tout cas sur ce qu'ils ont démontré par le passé. Il y a quand même énormément de qualité dans l'effectif à mon avis", jauge Daniel Manzato.

Lauri Pajuniemi (48) a donné ses premiers coups de patins pour le LHC en Ligue des champions. [KEYSTONE - CYRIL ZINGARO]

PRONOSTIC Si les changements dans le domaine défensif portent leurs fruits, il faudra à nouveau compter sur le LHC pour jouer le haut du tableau (top-6). Dans le cas inverse, la saison des Lions devrait rentrer dans le rang, sans pour autant qu’il n’y ait quoi que ce soit à craindre pour une qualification dans le top-10 en fin de saison régulière.

Bastien Trottet