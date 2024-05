"Nous avions tout pour bien faire et il n'a pas manqué grand chose", regrette Tristan Scherwey

La déception a logiquement prédominé dans le camp helvétique au moment des interviews après la finale perdue contre la Tchéquie. Malgré tout, les joueurs étaient conscients du bon travail réalisé à Prague cette année.

ROMAIN LOEFFEL: "Nous avons presque fait tout juste. Ils ont exécuté un jeu parfait à l'engagement et c'est au fond. De notre côté, il n'y a pas de miracle, si nous ne parvenons pas à marquer de but sur 60 minutes, c'est difficile de gagner des matches. Ça fait très mal. Maintenant, c'est compliqué de penser à cette médaille d'argent. Plus tard, bien sûr que nous pourrons nous rendre compte du parcours que nous avons réalisé. Tout de suite après le match, c'est certainement la pire des médailles que nous puissions ramener à la maison".

"Nous le disons depuis longtemps, nous sommes capables de rivaliser avec les meilleures équipes du monde. J'espère qu'il ne va pas falloir attendre à nouveau cinq ou six ans avant la prochaine finale parce que cette nation fait partie des plus grandes et l'a prouvé".

Finale, Suisse - Tchéquie (0-2): "Ça fait juste très très mal", Romain Loeffel à l'interview / Hockey sur glace / 1 min. / hier à 20:00

TRISTAN SCHERWEY: "Hier, c'était déjà une bataille contre les Canadiens. Nous avions fait le nécessaire pour nous reposer. Au début, les Tchèques sont venus fort, mais nous sommes restés solides derrière et nous avons tenu. Nous savions que plus le match avançait, plus cela tournait en notre faveur. Leur but provient d'un jeu préparé, nous n'avons pas su être assez proches d'eux. Le premier but était important, nous le voulions aussi. Nous avons tout essayé. Chapeau à nos leaders, qui ont été surutilisés à la fin. Ils ont tout essayé, mais malheureusement cela n'a pas suffi".

"Je pense que si on nous avait dit au début de la préparation que nous allions nous retrouver en finale, peu de monde l'aurait cru. L'arrivée des joueurs de NHL nous a fait du bien. Le sélectionneur a trouvé un bon mix. Nous avions tout pour bien faire et il n'a pas manqué grand chose. La Tchéquie a mérité son titre".

Finale, Suisse - Tchéquie (0-2): "A la fin on a tout essayé", explique Tristan Scherwey / Hockey sur glace / 3 min. / hier à 20:00

De Prague, Bastien Trottet - @BastienTrottet