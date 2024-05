Nico Hischier: "C’est un grand honneur pour moi de jouer pour l'équipe de Suisse"

Numéro un de la draft 2017, Nico Hischier dispute cette année son cinquième Mondial avec l’équipe de Suisse. Le Valaisan de 25 ans s’est confié à Alain Thévoz sur son plaisir de jouer en sélection et ses objectifs dans le cadre de l’émission Sport Première.

Nico Hischier figure déjà parmi les meilleurs joueurs jamais produits par le hockey helvétique. Né à Brig en 1999, l’ancien junior de Viège a quitté la National League à 17 ans après 15 rencontres sous le maillot du CP Berne (un but) en direction de l’Amérique du Nord. Auteur d’une saison de haut vol avec Halifax en LHJMQ (93 points en 63 parties), le Haut-Valaisan est drafté en première position par New Jersey en 2017.

Il effectue ses débuts dans la Grande Ligue à seulement 18 ans et démontre rapidement qu’il est totalement à sa place en NHL. Nommé capitaine des Devils en février 2021, Nico Hischier prend une envergure supplémentaire dans les mois qui suivent. Auteur d’environ un point par match lors des trois dernières saisons, le Valaisan de désormais 25 ans confirme année après année l'étendue de son talent, alors qu’il lui reste encore une marge de progression.

Présent avec l’équipe de Suisse lors des cinq dernières éditions du Championnat du monde, le vice-capitaine de la formation helvétique a accordé un entretien à RTS Sport en marge du Mondial de Prague, dans lequel il explique toute sa fierté d’évoluer pour son équipe nationale et ses objectifs à court et moyen termes.

Nico Hischier porte le maillot des New Jersey Devils depuis 2017. [KEYSTONE - DERIK HAMILTON]

RTS Sport: Qu’est-ce que cela représente pour vous de jouer pour l’équipe de Suisse?

NICO HISCHIER: C’est un grand honneur pour moi. Je suis très heureux d’être en santé et d’avoir reçu l’autorisation de New Jersey de pouvoir participer à ce Mondial. Nous sommes un groupe cool et je suis fier de pouvoir batailler pour mon équipe nationale.

RTS Sport: C’est votre cinquième Championnat du monde, mais vous n’avez pas encore décroché de médaille. Qu’est-ce qui va faire que l’équipe de Suisse ira plus loin que les quarts de finale cette année?

NICO HISCHIER: C’est déjà la cinquième fois? Ça va vite! (rires) J’ai l’impression que notre équipe est forte cette année. Nous avons une très bonne équipe et nous devons croire en nous. Le quart de finale est dans un coin de notre tête, mais pour l’instant, il nous reste encore des matches à jouer. Lorsqu’il arrivera, nous devrons simplement donner le meilleur de nous-mêmes et voir ce qu’il se passera.

RTS Sport: Vous avez un rôle capital dans l’équipe. C’est aussi votre impression?

NICO HISCHIER: J’essaie toujours de faire de mon mieux. En équipe nationale, nous sommes tous de bons gars et c’est un plaisir de jouer avec ces joueurs. Dans tous les cas, j’essaie toujours de faire passer mon équipe avant tout.

RTS Sport: Avec sept joueurs de NHL présents cette année, ressentez-vous une certaine pression autour de l’équipe de Suisse?

NICO HISCHIER: La pression est toujours là, peu importe où. J’ai l’impression que nous nous sommes aussi mis cette pression en tant qu’équipe. Nous essayons de nous concentrer autant que possible sur le hockey et de contrôler ce que nous pouvons. Ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous essayons d’en faire abstraction.

RTS Sport: La présence de Roman Josi est précieuse notamment sur le power-play. Le ressentez-vous?

NICO HISCHIER: C’est incroyable ce qu’il fait à chaque match. C’est un joueur très intelligent. Il crée de très bonnes séquences de jeu, il a un super tir et il lit parfaitement le jeu. Il ne fait pratiquement rien de faux. C’est un plaisir de jouer de jouer avec lui au lieu d'être son adversaire.

RTS Sport: Autant de joueurs de NHL présents cette année pour l’équipe de Suisse et non pas playoffs avec leur club, c’est une aubaine pour la Suisse et cela pourrait ne pas se reproduire souvent. Est-ce l’année ou jamais pour aller chercher une médaille, selon vous?

NICO HISCHIER: J’essaie de ne pas penser ainsi. Je me concentre naturellement chaque année sur ma saison avec New Jersey et je cherche à aller le plus loin possible avec eux. Mon objectif chaque saison est évidemment de remporter la Coupe Stanley. Si ce n’est pas le cas, alors je me concentre sur l’équipe nationale. Mais comme je l’ai dit, si je suis en bonne santé et que j’ai l’autorisation de jouer, je viendrai toujours avec plaisir en équipe de Suisse. Je ne pense pas que ce sera notre dernière occasion d’aller chercher une médaille ensemble.

De Prague, Bastien Trottet et Alain Thévoz