New Jersey s'impose à Prague grâce à ses Suisses

Les New Jersey Devils ont donné le coup d'envoi de la saison de NHL en s'imposant face aux Buffalo Sabres à Prague (4-1). Nico Hischier (buteur) et Jonas Siegenthaler (passeur) ont marqué leur premier point.

Dans la même patinoire où ils avaient perdu la finale du Mondial en mai, le trio helvétique des Devils a bien lancé son exercice 2024/25. Si Timo Meier n'a pas comptabilisé, ses deux compatriotes se sont illustrés sur la glace tchèque.

Le défenseur Jonas Siegenthaler a délivré un assist sur le deuxième but de New Jersey lors du premier tiers (16e). Son capitaine Nico Hischier a quant à lui inscrit le but du 3-0, reprenant un centre plein axe de son compère d'attaque Nathan Bastian d'un tir du poignet (24e).

Les deux équipes s'affronteront à nouveau samedi à Prague avant de retourner en Amérique du Nord pour la suite de la saison régulière de la NHL.

ats/btro