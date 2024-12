New Jersey gagne, ses Suisses restent muets

New Jersey a dominé les Rangers de New York lundi à Manhattan (5-1) en NHL. Et ce sans apport comptable de ses trois joueurs suisses: Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler.

Deux hommes ont en revanche particulièrement brillé: Jack Hughes et Jesper Bratt. Les 2 meilleurs compteurs des Devils ont respectivement inscrit 3 et 4 points. L'Américain s'est fait l'auteur d'un doublé (4-0 et 5-1), tandis que le Suédois a ouvert le score et délivré 3 assists par la suite. Les joueurs de Big Apple n'ont jamais vraiment inquiété leurs voisins du New Jersey, n'inscrivant qu'un seul but en 2e période (4-1). Ces derniers pointent désormais en tête de la division Atlantique avec 1 point d'avance sur Washington, mais 4 matches de plus à leur compteur. Chicago sombre Rien ne va plus du côté de Chicago, où Philipp Kurashev vit décidément une saison bien compliquée. Les Blackhawks ont concédé un 3e revers de rang sur la glace de Toronto (4-1) et restent derniers de la division Centrale. La franchise de l'Ontario a pu compter sur le retour de sa star Auston Matthews. L'Américano-Mexicain, qui avait manqué les 9 derniers matches, a ouvert le score lors du 1er tiers. ats/alt