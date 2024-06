Moser rejoint Tampa Bay

Janis Moser ne découvrira finalement pas le nouveau "domicile" des Arizona Coyotes, relocalisés en Utah. Le défenseur biennois de 24 ans rejoint le Tampa Bay Lightning dans le cadre d'un échange qui voit notamment Mikhail Sergachev effectuer le chemin inverse.

Tampa Bay se sépare du seul Sergachev et - surtout - de son énorme contrat (8,5 millions par an jusqu'en 2031). La franchise floridienne récupère en échange deux choix de draft et donc Janis Moser et Conor Geekie.

Moser était en fin de contrat avec Arizona, au terme d'une saison dans laquelle il a réussi 26 points. A Tampa, le Biennois fera notamment équipe avec le Russe Nikita Kucherov, meilleur pointeur de la saison écoulée avec 144 points (44 buts pour 100 assists) en 81 matches.

ats/pza