Match de gala pour Hischier et les Devils

Quatre Suisses ont trouvé le chemin des filets en NHL. Les buteurs Nico Hischier, Timo Meier, Nino Niederreiter et Kevin Fiala ont même tous connu les joies de la victoire.

La soirée a été particulièrement belle pour les Devils de Nico Hischier et Timo Meier, qui sont allés s'imposer 6-0 sur la glace des Canucks de Pius Suter. Le centre valaisan a réussi 3 points, sur chacun des trois premiers buts de son équipe, ce qui lui a valu la première étoile du match.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Hischier a ouvert la marque après seulement 53'' de jeu pour signer sa 10e réussite dans ce championnat, profitant d'une passe de Dawson Mercer à qui il a rendu la pareille sur le 2-0 marqué en infériorité numérique à la 22e. A la 24e, il a servi Meier pour le 3-0. Leur compère zurichois Jonas Siegenthaler est en revanche resté muet.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Kevin Fiala savoure lui sa revanche. Ecarté de l'effectif de Los Angeles la veille face à San Jose par mesure disciplinaire, l'attaquant saint-gallois a réussi son 5e but - le 5-1 à la 47e - et son 3e assist dans cet exercice 2024/25 au cours d'une partie remportée 6-3 par les Kings face aux Vegas Golden Knights. Nino Niederreiter a marqué son 5e but de la saison dans un match gagné 6-2 par son Winnipeg à Detroit.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

ats/lper