Lugano domine Davos et lance sa saison

Lugano a signé son premier succès de la saison de National League. A domicile, les Tessinois ont battu le Davos d'Andres Ambühl 4-2.

Cette partie fut à lire par blocs. Il y a eu d'abord la domination tessinoise du tiers médian avec 2 buts en 89 secondes entre la 32e et la 34e grâce aux défenseurs Alatalo et Dahlström. Puis, au cours de la 3e période, les Grisons se sont réveillés avec 2 réussites en 18 secondes à la 46e par Honka et Frehner.

Et les Davosiens bénéficiaient d'un jeu de puissance pour prendre les devants à moins de 5 minutes de la fin de la partie. Seulement Fora s'est compromis à la bleue et, sur le retour de pénalité, Alatalo s'est présenté seul face à van Pottelberghe et Dahlbeck a fait faute. Sur le penalty accordé, Fazzini a réussi un bijou en déposant le puck en lucarne pour le 3-2. Marco Müller a scellé le score dans la cage vide.

1043e match de saison régulière pour Ambühl

Andres Ambühl oubliera certainement rapidement cette partie. N'empêche que l'éternel attaquant davosien a disputé son 1043e match de National League en saison régulière et a dépossédé Beat Gerber du record. Au total, Ambühl en est à 1264, soit 6 de moins que Gerber, mais il devrait bientôt détenir également ce record.

ats/bur