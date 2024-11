Linden Vey comme 7e étranger à Fribourg

Fribourg-Gottéron passe à l'action. Les Dragons ont mis sous contrat un 7e étranger pour le reste de la saison: l'attaquant canadien de 33 ans Linden Vey.

Centre droitier de 1m90, Vey a passé les 20 premiers matches de la saison en KHL au sein de l'Avangard Omsk. Là-bas, il a inscrit 19 points (7 buts). C'est donc un joueur en forme qui rejoint Fribourg.

La saison dernière, il avait marqué 39 points en 38 matches avec Adler Mannheim. Et de 2017 à 2023, c'est en KHL qu'il a exercé son métier entre la Russie (Moscou et St-Pétersbourg) et le Kazakhstan (Astana).

En Suisse, on se souvient qu'il avait fait une pige à Zurich en 2018. Il n'avait joué que 15 rencontres entre le championnat et les playoffs mais avait quand même fêté le titre avec les Lions.

ats/alt