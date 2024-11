Les Jets à la fête, Ehlers dans l'histoire

Les Winnipeg Jets ont cueilli dimanche leur 11e succès de la saison en 12 sorties, le 3e d'affilée, en battant Tampa Bay 7-4. La soirée fut belle pour l'ancien Biennois Nikolaj Ehlers, qui est devenu le meilleur compteur danois de l'histoire de la NHL.

Le fils de l'actuel coach de Viège Heinz Ehlers a réussi 1 but et 1 assist pour signer ses 473e et 474e points en 617 matches de saison régulière et dépasser ainsi Frans Nielsen (473 points en 925 parties). Il en est à 8 buts et 9 assists depuis le début de ce championnat.

Nino Niederreiter a quant à lui réalisé la passe décisive sur le 4e but des Jets, le 4-3, marqué par Alex Iafallo en supériorité numérique à la 45e. L'attaquant grison affiche désormais 10 points à son total 2024/25.

La soirée fut en revanche vraiment difficile pour son adversaire d'un soir, le défenseur du Lightning Janis Moser. Aligné durant près de 19 minutes, le Seelandais affiche un terrible bilan de -4 (le pire de son équipe).

Philipp Kurashev a par ailleurs signé son 1er assist de la saison - son 3e point au total - dimanche à Anaheim où les Blackhawks ont dominé les Ducks 4-2. L'attaquant bernois de Chicago a été crédité d'une mention d'assistance sur le 4-1 de Ryan Donato (58e).

ats/alt